В порту Ольвия установлен рекорд перевалки грузов за месяц

18:30 04.11.2019   Украина

Операторы специализированного морского порта Ольвия по итогам октября обработали 408,148 тыс. тонн грузов. Этот показатель перевалки за месяц стал рекордным для порта.

Кроме того, как информирует ЦТС со ссылкой на администрацию морской гавани, в прошлом месяце в порту обработали почти в три раза больше грузов, чем в октябре 2018 года.

"Удалось побить предыдущий абсолютный рекорд, установленный более чем 2 года назад - в сентябре 2017 года. Тогда грузооборот составил 352,808 тыс. тонн. Нынешнее достижение на 55 тыс. тонн больше, и мы не планируем останавливаться", - прокомментировал показатели начальник администрации порта Ольвия Андрей Егоров.

Сообщается также, что в январе-октябре грузооборот порта составил 2 млн 413,69 тыс. т. Это в три раза больше, в сравнении с 10 месяцами прошлого года.

В разрезе портовых операторов перевалка в январе-октябре распределена следующим образом:

ГП "Стивидорная компания Ольвия" - 1280,12 тыс. т.;

ООО "ЕВТ Грейн" - 1133,56 тыс. т.

Отметим, что ранее на терминале ЕВТ сообщили, что с момента начала его работы и по состоянию на конец октября предприятием было перевалено 1,2 млн т зерновых грузов. Более половины этого объема на терминале обработали за четыре месяца текущего маркетингового года.



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