Головна водна артерія Криму прийшла в занепад і заросла травою. Що там зараз
|18:15 04.11.2019
|Крым
На сьогоднішній день головна водна артерія Криму – Північно-Кримський канал, прийшла в занепадаючий стан.
Про це свідчить сюжет “Крим. Реалії“, передає InfoResist.
До анексії півострова в 2014 році Північно-Кримський канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Після 2014 року постачання води на півострів припинилися і зараз, за словами президента України Володимира Зеленського, дане питання не обговорюється.
У свою чергу окупаційна влада пообіцяла забезпечити Крим питною і технічною водою до 2025 року. Для цього планується реконструювати Міжгірне водосховище під Сімферополем і наповнювати його водою з найближчих річок.
Між тим сьогодні Північно-Кримський канал прийшов в занепадаючий стан і не працює. Судячи з відео, канал поріс травою, а деякі плити і зовсім відвалилися.
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