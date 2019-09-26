Головна водна артерія Криму прийшла в занепад і заросла травою. Що там зараз

18:15 04.11.2019   Крым

На сьогоднішній день головна водна артерія Криму – Північно-Кримський канал, прийшла в занепадаючий стан.

Про це свідчить сюжет “Крим. Реалії“, передає InfoResist.

До анексії півострова в 2014 році Північно-Кримський канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Після 2014 року постачання води на півострів припинилися і зараз, за словами президента України Володимира Зеленського, дане питання не обговорюється.

У свою чергу окупаційна влада пообіцяла забезпечити Крим питною і технічною водою до 2025 року. Для цього планується реконструювати Міжгірне водосховище під Сімферополем і наповнювати його водою з найближчих річок.

Між тим сьогодні Північно-Кримський канал прийшов в занепадаючий стан і не працює. Судячи з відео, канал поріс травою, а деякі плити і зовсім відвалилися.



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