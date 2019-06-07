В уряді закликали ЄС протидіяти «Північному потоку-2»

18:01 04.11.2019   Украина

Кабінет міністрів України закликав країни-члени ЄС протидіяти будівництву та запуску російського морського трубопроводу в обхід газотранспортної системи України — «Північного потоку-2».

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликав Естонію скоординувати свої зусилля в межах ЄС та НАТО, аби протидіяти будівництву «Північного потоку-2», передає Громадське.

«Важливо, аби держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки «Північного потоку-2» для енергетичної безпеки Європи», — повідомив Гончарук.

Зазначимо, що напередодні Данія погодила будівництво «Північного потоку-2» у своїх водах. Данія була останньою державою, через води якої мали збудувати цей трубопровід і яка не надавала на це дозволу.

Зазначимо, що Росія піднімала питання надання дозволу на будівництво «Північного потоку-2» на нещодавніх переговорах про транзит газу через Україну, що відбулися у Брюсселі. Зокрема, про це російська делегація розмовляла з представниками Єврокомісії.

28 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та ЄС про укладання нового контракту на транзит російського газу через Україну. Чинний контракт добігає кінця 31 грудня 2019 року. Щороку Транзит приносить Україні 3 мільярди доларів.

Під час переговорів українська делегація обговорила питання перегляду перемоги Нафтогазу в арбітражі над Газпромом, однак в уряді пообіцяли захищати інтереси України. Зазначимо, що наступний раунд переговорів про транзит газу перенесли на листопад 2019 року. Чинна угода про транзит між Україною та Росією закінчується 31 грудня 2019 року.



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