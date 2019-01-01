Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
|17:45 04.11.2019
|Греция
У вантажівці-рефрижераторі по дорозі до міста Салоніки поліція виявила 41 нелегального мігранта.
Про це інформує грецьке видання Kathimerini, інформує УНН.
"Водій вантажівки був змушений зупинитися у поліцейському відділку між містами Ксанті та Комотіні по дорозі до Салоніків, після огляду вантажівки-рефрижератора знайшли всередині нелегальних мігрантів", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, особи, які перебували у фурі – громадяни Афганістану, проте у поліції повідомили, що надалі триває процес ідентифікації нелегалів.
Як стало відомо виданню, під час руху вантажівки холодильник вийшов з ладу.
Водія вантажівки – громадянина Грузії затримали за звинуваченням у торгівлі людьми.
Як повідомлялося раніше, раніше правоохоронці виявили 12 мігрантів у холодильній фурі в Бельгії, а також 8 – у Франції.
Перед цим, у Великій Британії виявили 39 тіл у холодильній вантажівці в графстві Ессекс, що під Лондоном.
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