У вантажівці-рефрижераторі по дорозі до міста Салоніки поліція виявила 41 нелегального мігранта.

Про це інформує грецьке видання Kathimerini, інформує УНН.

"Водій вантажівки був змушений зупинитися у поліцейському відділку між містами Ксанті та Комотіні по дорозі до Салоніків, після огляду вантажівки-рефрижератора знайшли всередині нелегальних мігрантів", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, особи, які перебували у фурі – громадяни Афганістану, проте у поліції повідомили, що надалі триває процес ідентифікації нелегалів.

Як стало відомо виданню, під час руху вантажівки холодильник вийшов з ладу.

Водія вантажівки – громадянина Грузії затримали за звинуваченням у торгівлі людьми.

Як повідомлялося раніше, раніше правоохоронці виявили 12 мігрантів у холодильній фурі в Бельгії, а також 8 – у Франції.

Перед цим, у Великій Британії виявили 39 тіл у холодильній вантажівці в графстві Ессекс, що під Лондоном.