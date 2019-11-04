Призначено першого заступника постпреда президента в Криму
|18:45 04.11.2019
|Крым
Президент України Володимир Зеленський призначив Дар’ю Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.
Відповідне розпорядження №360/2019-рп опубліковано на сайті глави держави, передає телеканал ZIK.
«Призначити СВИРИДОВУ Дар’ю Олександрівну першим заступником Постійного Представника Президента України B Автономній Республіці Крим», – йдеться в документі.
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