Пристайко: РФ маскирует последствия обстрела украинских кораблей в Керченском проливе
|17:15 04.11.2019
|Крым
Россия маскирует последствия обстрелянных в Керченском проливе украинских кораблей, поэтому происходит задержка с выдачей судов.
Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает ATR.
«Мы готовы забрать эти корабли. Более того, МИД отправил ноту, в которой просили назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли», — заявил Пристайко.
По словам министра, он хотел бы видеть, остались ли на украинских кораблях следы обстрела.
«Или эта задержка связана с тем, что они постепенно их ремонтируют, и исчезают как раз дыры от обстрелов наших боевых кораблей», — предположил он.
Пристайко подчеркнул, что никаких задержек с украинской стороны нет и украинские военные готовы прибыть в любую точку, чтобы забрать корабли.
Ранее Пристайко сообщил, что в ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. «Суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Позже всех этапировали в РФ.
7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
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