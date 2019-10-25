Россия маскирует последствия обстрелянных в Керченском проливе украинских кораблей, поэтому происходит задержка с выдачей судов.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает ATR.

«Мы готовы забрать эти корабли. Более того, МИД отправил ноту, в которой просили назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли», — заявил Пристайко.

По словам министра, он хотел бы видеть, остались ли на украинских кораблях следы обстрела.

«Или эта задержка связана с тем, что они постепенно их ремонтируют, и исчезают как раз дыры от обстрелов наших боевых кораблей», — предположил он.

Пристайко подчеркнул, что никаких задержек с украинской стороны нет и украинские военные готовы прибыть в любую точку, чтобы забрать корабли.

Ранее Пристайко сообщил, что в ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. «Суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Позже всех этапировали в РФ.

7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.