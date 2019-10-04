Wizz Air запустила рейси з Одеси до шести європейських міст
|17:01 04.11.2019
|Украина
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air протягом 1-4 листопада 2019 року здійснила свої перші рейси з Одеси до Будапешта (Угорщина), Берліна (Німеччина), Гданська, Вроцлава, Катовіце (Польща) та Братислави (Словаччина).
Як повідомила прес-служба авіакомпанії, перельоти за зазначеними маршрутами здійснюватимуться двічі на тиждень, передає Інтерфакс-Україна.
Їхня вартість становить від 429 грн в один бік із ручною поклажею.
"Залишаючись відданими українському ринку, ми дуже раді розпочати перельоти з Одеси. Завдяки запуску рейсів до Словаччини, Польщі, Німеччини та Угорщини Wizz Air продовжує надалі відкривати для українських пасажирів нові можливості для подорожей і робити авіаперельоти ще доступнішими. Ми переконані, що запуск маршрутів сприятиме розвитку економіки, авіації та туризму цих країн", - наводить прес-служба слова менеджера з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліни Госк.
Як повідомлялося, з березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя до Гданська, Вроцлава, Кракова (всі - Польща), Відня (Австрія), Вільнюса (Литва) та Будапешта (Угорщина).
Wizz Air, найбільший лоукост-перевізник у Центральній і Східній Європі, пропонує рейси більш ніж за 600 маршрутами з 25 баз, з’єднуючи 145 напрямків у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається зі 120 літаків Airbus A320 і Airbus A321.
До кінця 2019 року компанія має намір перевезти 40 млн пасажирів за всіма маршрутами.
Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі та внесені до індексу FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.
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