ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) создало специальную комиссию, которая намерена исследовать причины природного выброса сероводорода в низовьях реки Днепр в районе села Рыбальче Голопристанского района Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, передают Порты Украины.

«ГП «ХМТП» обеспокоено последствиями, которые в результате неустановленных природных явлений привели к выбросу сероводородной смеси и мора рыбы в низовьях реки Днепр в районе села Рыбальче Голопристанского района», — сказано в сообщении.

Как указала пресс-служба, в состав комиссии вошли специалисты по охране окружающей природной среды, охране труда и инженерных служб. За счет собственных средств госстивидора будут привлечены местные ученые в области экологии и специалисты ведущих научно-исследовательских учреждений страны.

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«Результаты работы комиссии и выводы специалистов будут обнародованы дополнительно», — добавила пресс-служба.

ГП «ХМТП» осуществляет добычу песка на Шабовском месторождении песков (село Рыбальче, Голопристанский район, Херсонская область).

ГП «ХМТП» оперирует причалами №1 (затон №1, левая сторона), №2, №3, №4, №5 Херсонского морского порта. ГП «ХМТП» входит в число госпредприятий, на которых реализуется пилотный проект концессии.