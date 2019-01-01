На Закарпатті міжвідомча група виявила 11 мішків каміння бурштину, які були підготовлені для незаконного переміщення через українсько-румунський кордон.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Міжвідомча група виявила 11 мішків "сонячного" каміння, що були підготовлені до переміщення через кордон поза пунктами пропуску", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про правопорушення правоохоронці отримали завчасно. Під час її реалізації на околиці населеного пункту Гудя, що неподалік українсько-румунського кордону, міжвідомча група виявила 11 мішків "сонячного" каміння.

"У них знаходилося близько 270 кг каміння бурштину. Наразі каміння доправили до відділу прикордонної служби Мукачівського загону. Також тривають заходи зі встановлення причетних до незаконної оборудки осіб та подальші оперативні заходи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підготував законопроект, який спрямований на посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину.