Російські військові кораблі пройшли через Босфор у Чорне море

16:15 04.11.2019  

Три військові кораблі чорноморського флоту Російської Федерації пройшли через Босфор у Чорне море.

Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство DHA.

"Чорноморський флот Росії у складі трьох військових кораблів пройшов до Босфору з Мармурового моря о 13:30. Першим пройшов у протоку військовий буксир з бортовим номером 304, потім тральщик "Ковровець", 907. Останнім через Босфор пройшов протидиверсійний катер 841. Їх супроводжували два човни берегової охорони від Регіонального командування Мармурового моря та протоки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проходження кораблів через протоку, на палубах несла вахту охорона, а також було багато військових.

"Через півтори години кораблі увійшли до Чорного моря", - зазначили в DHA.

Нагадаємо, усі країни НАТО засудили дії Росії у Чорному морі.



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