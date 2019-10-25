ФСБ вербує українців, які їздять в окупований Крим – контррозвідка

16:01 04.11.2019   Крым

Служба безпеки встановила, що співробітники Прикордонного управління ФСБ РФ у Республіці Крим примушують українських громадян, які регулярно відвідують тимчасово анексовану територію півострова, давати згоду на конфіденційне співробітництво.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Главком.

«Основне завдання, яке ставить російська спецслужба, збір інформації стосовно співробітників СБУ, прикордонників та військовослужбовців ЗС України, що виконують завдання поблизу адміністративного кордону з Кримом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі пропозиції насамперед надходять громадянам України, які працевлаштувались на окупованому півострові та регулярно перетинають адміністративний кордон, а також приватним перевізникам. Куратори вимагають від них на конфіденційній основі збирати розвіддані. Інформація використовується російськими спецслужбами для вербувальних підходів до українських військовослужбовців та правоохоронців.

«Форми та методи роботи ПУ ФСБ РФ у Криму однотипні для всієї структури ФСБ РФ. Це штучне створення компрометуючих ситуацій, шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск. Активно використовуються погрози щодо винесення постанови про заборону в’їзду на півострів», - додають у пресцентрі.

Контррозвідка також встановила, що «найзавзятішим вербувальником українських громадян є співробітник оперативно-розшукового відділу ПУ ФСБ РФ у Республіці Крим Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 року народження, уродженець міста Баймак, Республіка Башкортостан, РФ». У пресцентрі зазначають, що він безпосередньо здійснює фільтраційні заходи на пункті пропуску «Джанкой».

Служба безпеки України попереджає, що перехід ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Однак від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка була завербована ворожими спецслужбами, але, отримавши завдання, відмовилася від його виконання та повідомила про це в правоохоронні органи. 



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