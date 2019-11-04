Росія за фактом проводить військові навчання на кордоні з країнами Європейського союзу, але це не можна розглядати як підготовку до удару по Заходу.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив директор Європейської програми безпеки Міжнародного інституту дослідження проблем світу Ян Ентоні.

Такими словами експерт прокоментував військові навчання РФ в Сербії.

"Сербія хоче балансу сил, але в разі конфлікту вона підтримає членство в ЄС. Вона політично і економічно належить до країн Заходу. Тому я не вірю, що такі навчання - це підготовка Кремля до атаки на ЄС", - зазначив він.

При цьому Ентоні не став виключати, що такий варіант все ж допустимо і в ЄС вже допускають такий розвиток подій.

Він зазначив, що у Росії є надзвичайно потужний ядерний арсенал, незважаючи на деякі проблеми з озброєнням.

"Так, Росія вже розробила і розгорнула РСМД. Ми не знаємо, чи всі вони оснащені ядерними зарядами. Але для балансу сил НАТО повинна мати значні сили з ядерним озброєнням", - додав фахівець.

Він також вважає, що з періодом холодної війни нинішня ситуація має безліч відмінностей, так як зараз величезну роль грає економічна взаємодія.

"Все ще є можливість проводити політичні обговорення, в тому числі, за участю міжурядових організацій. Тому зараз обстановка не зовсім така, як під час холодної війни. Але, як я вже говорив, в Європі дуже складна ситуація з безпекою і погіршенням відносин з Росією . Турбує відсутність ознак того, що це погіршення припиняється. Ні дуже ефективних способів поліпшення відносин з Росією. Тому існують різні причини для занепокоєння", - закінчив він.