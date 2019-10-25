Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал признать на международных площадках Россию, как страну-агрессора.

Как информирует Цензор.Нет со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в понедельник в Киеве.

"Российская агрессия должна быть признана на международных площадках. Все должно быть четко: Россия - это агрессор, а Украина - жертва агрессии", - сказал Рейнсалу.

Он также осудил выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.

"Мы считаем, что это искоренение национальных документов Украины. Это неприемлемо", - добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.