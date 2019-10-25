Естонія підтримує приєднання України до ЄС і НАТО - глава МЗС
|15:15 04.11.2019
|Украина
Эстонія підтримує повноцінне приєднання України до Євросоюзу та НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу на пресконференції у Києві.
"Естонія – відданий друг України і підтримує повне її приєднання до політичної сім’ї Європейського Союзу та НАТО на підставі відповідних реформ та трансформацій у країні", - додав міністр.
Він нагадав, що Естонія стала першою з країн ЄС, яка заявила про невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Він окремо підкреслив, що Естонія ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією і регіонів сходу України і підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
"Росія – агресор, а Україна – жертва агресії. Саме так необхідно розглядати цю ситуацію. І ми готові до поглиблення співпраці у безпекових питаннях", - сказав міністр.
Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).
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