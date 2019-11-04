Адвокат Дудки і Бессарабова досі не знає, куди їх етапували з Москви
|15:01 04.11.2019
|Крым
Адвокат засуджених російським судом у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки та Олексія Бессарабова Оксана Железняк заявила, що досі достеменно невідомо, куди етапували кримчан із російської столиці Москви.
"Достеменно мені невідомо (куди їх етапували – ред.), але те, що мені відомо: їх етапують назад до Криму і в останній точці, в якій мені відомо, вони були в Армавірі (Краснодарський край Росії – ред.)", – сказала адвокат, інформує телеканал ZIK.
З приводу стану підзахисних, Железняк сказала, що їй "складно сказати", тому що бачились вони давно.
23 жовтня стало відомо, що засуджених російським судом у так званій "справі українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" в Москві в невідомому напрямку.
9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.
Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.
Нагадаємо, кримський журналіст, редактор видання «Твоя газета» Олексій Назімов, який був засуджений за нібито вимагання грошей у «Єдиної Росії» за непублікацію інформації, вийшов на волю 1 листопада.
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