Глава МЗС Естонії нагадав РФ про вимогу відшкодування за радянську окупацію

14:45 04.11.2019   Россия

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що країна не повинна відмовлятися від своєї вимоги до РФ компенсувати збитки від окупації в обмін на поліпшення відносин.

Про це він сказав в інтерв’ю порталу ERR, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, кожна країна має сама вирішувати, в якій формі висловлювати претензії, і Естонія задля покращення практичної співпраці з РФ не повинна відмовлятися від своїх вимог.

"На питання, чи повинні ми займатися минулою несправедливістю, завданим в минулому збитком, моя відповідь ствердна. Вбивство в минулому десятків тисяч людей, заперечення нашої державності, систематичний геноцид і порушення наших прав не можуть бути просто забуті. Як не можна і забути пов'язану з цим відповідальність", - сказав Рейнсалу.

"Це також не відповідає принципу моральної легітимності", - наголосив він.

Нагадаємо, під час перебування на посаді міністра юстиці Рейнсалу заявляв, що його країна повинна офіційно вимагати від Росії відшкодувати збитки за радянську окупацію.



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