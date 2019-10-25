Чубаров рассказал о крымской катастрофе

14:30 04.11.2019   Крым

Оккупированный Россией Крым стал все больше напоминать СССР последних годов своего существования. Это вызывает отчаяние даже у тех, кто являлся сторонником российского вторжения на украинский полуостров.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью «Апострофу». Он подчеркнул, что ситуация на оккупированной территории ухудшается все больше и больше, информирует enovosty.com/news.

«Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма – есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи», – сказал он.

«Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение», – добавил Чубаров.

 



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