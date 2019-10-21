МЗС України направило Росії ноту з вимогою віддати захоплені в районі Керченської протоки кораблі ВМС ЗСУ - Пристайко

13:15 04.11.2019   Крым

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-Морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки наприкінці 2018 року.

"МЗС направило ноту Росії з вимогою зазначити координати та час, коли ми можемо забрати наші кораблі", - сказав він на спільній прес-конференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві, передає  Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, російські прикордонники 25 листопада 2018 року затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

У ФСБ характеризували інцидент як провокацію. Російська сторона також стверджувала, що Київ не повідомив Росії в установленому порядку про проходження кораблів ВМС України через Керченську протоку.

На думку влади України, РФ порушила Конвенцію ООН з морського права та договір між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

16 квітня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, вимагаючи вжити заходів стосовно Росії, звільнити українських моряків і судна. Позиція МЗС Росії - цей трибунал не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". Тому Росія не брала участі в слуханнях.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня постановив, що Росія має звільнити українських моряків і передати Україні конфісковані під час інциденту українські судна. Москва та Київ також мали до 25 червня надати звіти про інцидент у Керченській протоці. МЗС Росії 25 червня направило до Міжнародного трибуналу з морського права та посольства України ноти з первинною інформацією щодо виконання приписаних трибуналом тимчасових заходів, що стосуються звільнення українських моряків і кораблів, затриманих у Керченській протоці.

У Росії 24 українцям, що перебували на суднах, зокрема двом працівникам СБУ, пред'явлено обвинувачення в "незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства або із погрозою його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

24 військові моряки повернулися в Україну 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.



Ще на цю тему:

11:01 04.11.2019
Загрожує катастрофою: експерт вказав на головну небезпеку від анексії Криму Росією
08:15 04.11.2019
Біля анексованого Криму українські військові завершили бойові навчання
21:10 01.11.2019
Подводная лодка «Колпино» и тральщик «Железняков» ЧФ отработали преодоление минного поля
14:15 01.11.2019
Корабль Черноморского флота «Иван Антонов» впервые провел учебную постановку мин
15:15 31.10.2019
Фрегат оккупационного флота провел в море учебный бой
18:45 30.10.2019
Бензовоз оккупантов протаранил грузовик на трассе «Таврида» / Фото
14:30 30.10.2019
ЮВО: Трубопроводный батальон обеспечит водой соединения армейского корпуса ЧФ в Крыму
14:00 30.10.2019
Оккупанты к концу года развернут в Крыму новую авиадивизию
13:15 30.10.2019
В Египте прошла церемония открытия российско-египетских учений с участием военных из Крыма
09:00 30.10.2019
В Крыму летчики-истребители Северного флота тренировались на наземном «авианосце»
08:30 30.10.2019
На службу в оккупационную армию России отправили 150 крымчан
20:01 29.10.2019
Флот оккупантов продолжает проводить «фантастические» учения
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
Всі новини країни
Греция Греция
20:50 01.11.2019
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
18:15 01.11.2019
В Грузии начинает работу новое следственное ведомство
10:45 01.11.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 04.11.2019
У Литві стартували масштабні навчання за участю 11 країн НАТО
10:45 04.11.2019
Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну - Пєсков
20:30 01.11.2019
Импортозамещение: Российским банкам и нефтяным компаниям запретят использовать иностранное ПО
20:20 01.11.2019
Переводы из России за рубеж сократились впервые за три года
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 04.11.2019
Туреччина вимагає від ФРН забрати 20 німецьких бойовиків-ісламістів
09:45 04.11.2019
Столтенберг виступив проти виключення Туреччини з НАТО
08:45 04.11.2019
Туреччина обіцяє повертати ЄС затриманих ісламістів з європейськими паспортами
17:45 01.11.2019
Контракт по поставку Турции компонентов С-400 выполнен досрочно
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 04.11.2019
"Крим може існувати в складі України тільки як кримськотатарська автономія" - Тополя
13:45 04.11.2019
Голова Фонду держмайна України: Моє завдання – створити супермаркет підприємств
13:15 04.11.2019
МЗС України направило Росії ноту з вимогою віддати захоплені в районі Керченської протоки кораблі ВМС ЗСУ - Пристайко
13:01 04.11.2019
Канадська опозиція підтримує євроатлантичну інтеграцію України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд