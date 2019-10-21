Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-Морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки наприкінці 2018 року.

"МЗС направило ноту Росії з вимогою зазначити координати та час, коли ми можемо забрати наші кораблі", - сказав він на спільній прес-конференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, російські прикордонники 25 листопада 2018 року затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

У ФСБ характеризували інцидент як провокацію. Російська сторона також стверджувала, що Київ не повідомив Росії в установленому порядку про проходження кораблів ВМС України через Керченську протоку.

На думку влади України, РФ порушила Конвенцію ООН з морського права та договір між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

16 квітня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, вимагаючи вжити заходів стосовно Росії, звільнити українських моряків і судна. Позиція МЗС Росії - цей трибунал не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". Тому Росія не брала участі в слуханнях.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня постановив, що Росія має звільнити українських моряків і передати Україні конфісковані під час інциденту українські судна. Москва та Київ також мали до 25 червня надати звіти про інцидент у Керченській протоці. МЗС Росії 25 червня направило до Міжнародного трибуналу з морського права та посольства України ноти з первинною інформацією щодо виконання приписаних трибуналом тимчасових заходів, що стосуються звільнення українських моряків і кораблів, затриманих у Керченській протоці.

У Росії 24 українцям, що перебували на суднах, зокрема двом працівникам СБУ, пред'явлено обвинувачення в "незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства або із погрозою його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

24 військові моряки повернулися в Україну 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.