Український волонтер, лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя вважає, що в майбутньому Крим має існувати в складі України як кримськотатарська автономія.

Про це він сказав на презентації книги "Ці дивовижні українці" і мультсеріалу "Книга-мандрівка. Україна" в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва у коментарі Крим.Реалії, передає Gazeta.ua.

"Крим можливий для існування в майбутньому складі України лише після того, як я вважаю, якщо ми голосно на весь світ заявимо про право на кримськотатарську територіальну автономію цій частині суші, почнемо поруч із обстоюванням свого права володіти й управляти Кримом захищати право кримськотатарського народу на самоврядування на своїй землі", – сказав Тополя.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що "не впевнений", що кримськотатарська автономія може спростити питання деокупації Криму.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу закликав депутатів Верховної Ради IX скликання внести зміни до розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим".

У травні п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що Верховна Рада України повинна внести зміни до Конституції України про кримськотатарську автономію в складі незалежної України.

Еміне Джеппар, будучи тоді першим заступником міністра інформаційної політики України, пояснювала, що кримськотатарська автономія "не має жодного стосунку до сепаратизму", і її створення є правом корінного народу, яке визначене в Декларації ООН із прав корінних народів, до якої Україна приєдналася 2014-го.

20 березня 2014-го Верховна Рада України визнала кримських татар корінним народом Криму.

За відповідну заяву проголосували 283 депутати. Україна виступила з гарантією збереження та розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу і всіх національних меншин України.