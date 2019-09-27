Голова Фонду держмайна України: Моє завдання – створити супермаркет підприємств
|13:45 04.11.2019
|Украина
Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко заявив в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 4 листопада, що його завдання – створити "супермаркет" з українських підприємств для приватизації.
"В Україні 3600 держпідприємств – нереальна кількість. Ще є 23 000 юросіб, організацій, органів, у 11 000 із них є своє майно. На частині з них хтось сидить, якось здають, хтось користується. Тому ми домовилися про policy [політику] – навіщо ми робимо приватизацію. Я був радий дістати підтримку такої політики й від [міністерки фінансів України] Оксани Маркарової, що робимо приватизацію не для того, щоб заробити на цьому гроші. Так, надходження мають бути, але це одноразовий продаж", – сказав Сенниченко, передає Гордон.
За його словами, "основна мета – позбутися компаній-"присосок", передати їх приватному власникові й залучити інвесторів".
"Мало в Європі місць, де можна купити (а ми зараз будемо робити прозорі аукціони), як у супермаркеті, щось: об'єкт нерухомості, підприємство. Моє завдання – створити такий супермаркет, щоб там по поличках було все викладено, підписано й можна було туди зазирнути й купити", – додав він.
Верховна Рада призначила Сенниченка головою ФДМУ 19 вересня.
17 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації держпідприємств.
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