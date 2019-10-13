У Литві стартували масштабні навчання за участю 11 країн НАТО

13:30 04.11.2019   Россия

У понеділок, 4 листопада, в Литві стартували міжнародні навчання Залізний вовк 2019.

Як повідомили в прес-службі командування литовської армії, в маневрах візьмуть участь майже 4000 військовослужбовців з 11 країн НАТО, зокрема Бельгії, Чехії, Великої Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччини, передає НВ.

Основна фаза навчань триватиме до 18 листопада, а повернення техніки до місць постійної дислокації заплановане на 18−22 листопада.

До навчань залучать танки, БМП, бронетехніку і артилерію.

Військові будуть відпрацьовувати взаємодію при плануванні і проведенні наступальних і оборонних операцій.



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