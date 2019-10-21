Канадська опозиція підтримує євроатлантичну інтеграцію України

13:01 04.11.2019   Украина

Консервативна партія Канади завжди буде підтримувати Україну і її євроатлантичні прагнення.

Про це заявив лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир, повідомляє  Укрінформ.

За його словами, канадські консерватори завжди будуть стояти разом з Україною в її боротьбі за свободу і успішне майбутнє.

“Наш попередній консервативний уряд вжив практичних заходів для допомоги Україні. У тому числі відрядив військових інструкторів, надав військову допомогу та наклав широкі санкції на російських посадовців, відповідальних за війну. Ми й надалі виступатимемо на підтримку України та сприятимемо її євроатлантичним прагненням", - зазначив Шир.

Він нагадав, що Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України.

“У той день утворився міцний зв’язок, яким держави та народи користуються досі. Віднедавна Україна була вимушена знову обороняти свою свободу. Я пишаюся твердою позицією Консервативної партії стосовно захисту українського суверенітету і територіальної цілісності”, - наголосив політик.

Шир додав, що його країна пишається тим, що є домівкою для 1,4 млн канадців українського походження.

“Ці працьовиті люди зробили великий внесок до канадського суспільства й допомогли розбудувати міцну, вільну та плюралістичну Канаду”, - підсумував політик.

Нагадаємо, влада України просить НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співробітництва з Альянсом. Він заявляв, що першим пріоритетом нового формату відносин стане перехід української армії на натовські стандарти.



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