Туреччина вимагає від ФРН забрати 20 німецьких бойовиків-ісламістів

12:45 04.11.2019   Турция

Турецька влада хоче, щоб Німеччина забрала до себе 20 захоплених бойовиків "Ісламської держави" (ІД), які наразі перебувають під вартою у Туреччині.

 "Ми потребуємо повної співпраці та активного партнерства наших союзиків у боротьбі з тероризмом", - заявив директор з комунікацій президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун в інтерв'ю виданню Stuttgarter Nachrichten, опублікованому в понеділок, 4 листопада, передає Deutsche Welle.

За твердженнями Алтуна, четверо німецьких бойовиків ІД були схоплені під час наступу Анкари на курдів на північному сході Сирії. Ще 16 бойовиків з німецьким громадянством вже були під вартою у Туреччині.

Нагадаємо, у суботу, 2 листопада, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що його країна не є готелем для бойовиків ІД і закликав європейські країни до репатріації захоплених Туреччиною бойовиків ІД, які мають громадянства країн ЄС.

Ця заява Сойлу, у першу чергу, стосувалась Нідерландів, Данії та Великобританії. Уряди цих країн почали ухвалювати законодавство для позбавлення свого громадянства тих бойовиків ІД, які також мають паспорт іншої країни. Завдяки цим законодавчим змінам уряди цих країн зможуть відмовитися репатріювати бойовиків ІД.

Ще в червні у німецькому Бундестагу ухвалили законопроєкт про можливість позбавлення німецького громадянства в окремих випадках. Згідно з ухваленим документом у майбутньому позбавити німецького громадянства зможуть, зокрема, ісламістів з подвійним громадянством. Водночас новий закон не застосовуватиметься заднім числом, тобто ті, хто раніше приєднався до ІД, не втратить німецьке громадянство. 



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