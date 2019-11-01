Партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) здобула перемогу у другому турі виборів в місцеві органи влади в найбільших містах Болгарії та у більшості обласних центрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

Згідно з інформацією Центральної виборчої комісії, за результатами обробки 100% протоколів ГЕРБ виграла у 9 містах, ще в трьох перемогли кандидати Болгарської соціалістичної партії (БСП).

У столиці Софії виграла чинний мер Йорданка Фандикова від партії ГЕРБ, яка набрала 49,98% голосів виборців. Її конкурентка, незалежний кандидат Мая Манолова, підтримана БСП отримала 45,13%.

Представники ГЕРБ також виграли вибори у Пловдиві, Варні, Ловечі та ще кількох містах.

У першому турі місцевих виборів ГЕРБ отримала перемогу в 8 з усіх 27 обласних центрів і загалом тепер матиме мерів у 17 великих містах.