Министерство инфраструктуры назначило государственного секретаря Андрея Галущака председателем комиссий по проведению конкурса на концессию имущества ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) и ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» вместо бывшего заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя.

Об этом свидетельствует объявление министерства, передают Порты Украины.

Согласно объявлению, смена председателя обеих комиссий вызвана кадровыми изменениями в Мининфраструктуры.

«Довгань Виктор Николаевич больше не является уполномоченным лицом концессиедателя (Мининфраструктуры), как указано в Информационном письме, которое является Приложением 1 к Инструкции для претендентов аналогично по обоим концессионным конкурсам», — сказано в объявлении.

«Вместе с тем сообщаем, что кадровые изменения в Мининфраструктуры никоим образом не влияют на работу конкурсных комиссий по проведению концессионного конкурса, которые продолжают работать в обычном режиме», — указало министерство.

В октябре 2019 года бывший замминистра инфраструктуры Виктор Довгань стал советником министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Прием заявок на участие в конкурсе на концессию имущества ГП «СК «Ольвия» начался 18 октября 2019 года, на концессию имущества ГП «ХМТП» — 8 октября. Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов на концессию имущества ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» 12 сентября.

ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Пилотные проекты утверждены Мининфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы.

ТЭО прошли обсуждение при участии представителей трудовых коллективов госстивидоров, местной власти и были утверждены Мининфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли с учетом гарантий дальнейшего трудоустройства работников госпредприятий.

Заинтересованность в концессии госстивидоров «Ольвия» и ХМТП проявляют более 40 компаний из 12 стран.