Трамп не відповів, чи просив він Путіна піти з України
|12:01 04.11.2019
|Украина
Президент США Дональд Трамп заявив, що має дуже хороші відносини з Україною.
Про це він повідомив журналістам у неділю, передає Fox News, передає Укрінформ.
“Мої відносини з Україною дуже хороші. Мої відносини з Росією дуже хороші. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, що я можу ладнати”, - сказав Трамп.
Він також додав, що його підтримка України є дуже хорошою.
Зазначається, що голова Білого дому не відповів на питання журналіста, чи закликав він колись президента РФ Володимира Путіна піти з України.
Як повідомлялося раніше, депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, у тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту.
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