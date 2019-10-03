Президент США Дональд Трамп заявив, що має дуже хороші відносини з Україною.

Про це він повідомив журналістам у неділю, передає Fox News, передає Укрінформ.

“Мої відносини з Україною дуже хороші. Мої відносини з Росією дуже хороші. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, що я можу ладнати”, - сказав Трамп.

Він також додав, що його підтримка України є дуже хорошою.

Зазначається, що голова Білого дому не відповів на питання журналіста, чи закликав він колись президента РФ Володимира Путіна піти з України.

Як повідомлялося раніше, депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, у тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту.