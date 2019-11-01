Кандидат від Партії соціалістів Молдови Іон Чебан обраний мером Кишинева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Центрвиборчком завершив підрахунок голосів на виборах мера Кишинева. Після обробки всіх протоколів кандидат Іон Чебан набрав 52,39% голосів. У кандидата від блоку ACUM Андрія Нестасе — 47,61%.

Іон Чебан, таким чином, переміг у другому турі виборів і став обраним мером Кишинева.

Чебан переміг у всіх районах міста, окрім одного.

Явка виборців на вибори в Кишиневі склала 37,78%.

Нагадаємо, 19 червня 2018 року суд скасував результати виборів мера Кишинева, на яких переміг Нестасе. Суд визнав заклик до участі в голосуванні в день виборів порушенням і визнав винними в цьому порушенні обох учасників другого туру - Нестасе і кандидата від Партії соціалістів Іона Чебана.