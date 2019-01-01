Глава МЗС Естонії відвідає Україну з метою обговорити створення е-уряду
|11:30 04.11.2019
|Украина
Після того як "Венеціанська комісія" відвідала Україну з метою вирішити питання з українською мовою, в понеділок 4 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрінеться з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу.
Про це повідомляє пресс-служба МЗС України, передають Українські Новини.
Уточнюється, що під час двосторонньої зустрічі голови дипломатичних відомств обговорять співпрацю між країнами, а також питання залучення естонського досвіду по формуванню електронного уряду.
Крім того, планують порушити питання протидії викликам безпеки, а також підтримки естонською стороною пріоритетів зовнішньої політики України. Зустріч запланована на 12:00.
Як повідомляли Українські Новини, министр Пристайко заявив про можливості відновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом.
Нагадаємо, 1 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в ході його робочого візиту в Україну.
У ході зустрічі стало відомо, що Фінляндія налаштована відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії.
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