Глава МЗС Естонії відвідає Україну з метою обговорити створення е-уряду

11:30 04.11.2019   Украина

Після того як "Венеціанська комісія" відвідала Україну з метою вирішити питання з українською мовою, в понеділок 4 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрінеться з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу.

Про це повідомляє пресс-служба МЗС України, передають Українські Новини.

Уточнюється, що під час двосторонньої зустрічі голови дипломатичних відомств обговорять співпрацю між країнами, а також питання залучення естонського досвіду по формуванню електронного уряду.

Крім того, планують порушити питання протидії викликам безпеки, а також підтримки естонською стороною пріоритетів зовнішньої політики України. Зустріч запланована на 12:00.

Як повідомляли Українські Новини, министр Пристайко заявив про можливості відновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом.

Нагадаємо, 1 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в ході його робочого візиту в Україну.

У ході зустрічі стало відомо, що Фінляндія налаштована відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії.



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