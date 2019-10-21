Україна буде членом НАТО, - Столтенберг
|11:15 04.11.2019
|Украина
Після того, як Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з НАТО, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО.
Про це він сказав в інтерв'ю Телевізійній службі новин (ТСН), передають Українські Новини.
"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас ближче до членства в НАТО", - повідомив Столтенберг.
На питання, чи не залишить альянс Україну "сірою зоною" між Росією і Європою, генсек НАТО відповів, що Україна - це партнер.
Крім того, Столтенберг заявив, що хоч Україна і не є повноцінним членом НАТО, альянс залишається прихильником сильного і могутнього співробітництва з країною.
Як повідомлялося раніше, у 2018 році у НАТО заявили, що поки не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.
Пізніше Президент Володимир Зеленський раніше просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.
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