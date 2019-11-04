Загрожує катастрофою: експерт вказав на головну небезпеку від анексії Криму Росією
|11:01 04.11.2019
|Крым
На території окупованого Криму знаходяться об'єкти, які можуть стати базою для російської ядерної зброї, що несе великі загрози.
Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив директор Європейської програми безпеки Міжнародного інституту дослідження проблем світу Ян Ентоні.
"Первинне завдання ядерної зброї - це стримування. Це головна мета, з якою Росія розмістила його в Криму", - зазначив він.
При цьому експерт не став порівнювати ситуацію в Криму з Кубинським кризою.
"Там криза підійшла дуже-дуже близько до того, щоб перерости в збройний конфлікт. Я не думаю, що ми дійдемо до такого рівня протистояння. Але зараз дуже небезпечна ситуація. Нам треба знайти більш стабільні механізми, які не можна розробити, порівнюючи ситуацію з Кубинським кризою", - сказав він.
За словами Ентоні, Росія ще довго буде жити під санкціями заходу, так як не має наміру залишати Кримський півострів.
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