На території окупованого Криму знаходяться об'єкти, які можуть стати базою для російської ядерної зброї, що несе великі загрози.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив директор Європейської програми безпеки Міжнародного інституту дослідження проблем світу Ян Ентоні.

"Первинне завдання ядерної зброї - це стримування. Це головна мета, з якою Росія розмістила його в Криму", - зазначив він.

При цьому експерт не став порівнювати ситуацію в Криму з Кубинським кризою.

"Там криза підійшла дуже-дуже близько до того, щоб перерости в збройний конфлікт. Я не думаю, що ми дійдемо до такого рівня протистояння. Але зараз дуже небезпечна ситуація. Нам треба знайти більш стабільні механізми, які не можна розробити, порівнюючи ситуацію з Кубинським кризою", - сказав він.

За словами Ентоні, Росія ще довго буде жити під санкціями заходу, так як не має наміру залишати Кримський півострів.