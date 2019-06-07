Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну - Пєсков

10:45 04.11.2019   Россия

Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть при наявності альтернативних маршрутів.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Росія зараз матиме можливості гарантовано здійснювати необхідні поставки споживачам на Заході за рахунок інших альтернативних маршрутів. Чи використає це Росія? Однозначно ні. - сказав він. - Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві".

Пєсков вважає, що продовження транзиту газу через територію України необхідно для самої України, інакше українська ГТС без російського газу розвалиться.

"На тижні відбулися переговори представників" Газпрому ", українських колег і представників Єврокомісії з української транзиту. Упирається це все в одне: чи потрібно транзитувати через Україну? Ну, звичайно, потрібно, очевидно, що потрібно. - вказав він. - Якщо не буде транзиту, то ГТС (газотранспортна система) України просто розвалиться", заявив прес-секретар Путіна.

Пєсков також в черговий раз нагадав, що Кремль почне домовлятися тільки в тому випадку, якщо Київ відмовиться від своїх претензій.

"І, крім того, як можна взагалі говорити про щось і прагнути до якихось домовленостей, якщо триває така вакханалія в (Стокгольмському) арбітражі. І Путін чітко сказав, що, хлопці, давайте, потрібно спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися", - додав Пєсков.

Нагадаємо, чинний десятирічний контракт на транзит газу по території України закінчується в кінці 2019 року. До цього часу Росія планує запустити два газопроводи в обхід - "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Нових потужностей не вистачить, щоб повністю замістити трубопроводи, що проходять через територію України.



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