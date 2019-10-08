"Радикально збільшить обороноздатність": експерт розповів, чим Україна відповість Росії на морську агресію

10:30 04.11.2019   Украина

Україна відповість на військову загрозу Росії на морі, що зростає після анексії Криму, розробкою крилатих ракет "Нептун".

Про це розповів експерт з питань міжнародних відносин Микола Бєлєсков, передає «Обозреватель»,  передає  УНІАН.

За його словами, Україна не може розраховувати виключно на свій флот.

 "У Криму створено потужне угруповання, сухопутна і морська компонента, яка створює значні проблеми для України і для НАТО. Для України становище залишається важким, оскільки таке географічне положення Криму разом з тими морськими лініями комунікацій, які використовує Україна, це стосується портів Чорного і Азовського моря, дає Росії можливість тиснути і шантажувати Україну. Ми це бачили неодноразово, особливо в Азовському морі", – розповів експерт.

Бєлєсков зазначив, що в результаті анексії Криму Україна втратила найбоєздатніші кораблі.

"Але треба розуміти, що більшість цих кораблів були не готові до сучасної високоінтенсивної війні на морі, яка вимагає високоточного озброєння. Фактично, навіть до анексії Криму наш флот не був готовий до сучасних бойових дій на морі", – пояснив він.

"Ми створюємо флот не те що з нуля, але з невеликої бази. Це не така велика трагедія, тому що підтримка необхідної кількості кораблів, які не відповідають умовам, досить витратна, але це не дуже правильна стратегія. Ми, на жаль, не можемо робити ставку виключно на розвиток флоту", – заявив міжнародник.

За його словами, Україна обрала асиметричний проект, який поки не реалізований – створення крилатої ракети "Нептун" і протикорабельних ракетних комплексів на її основі.

"Навіть коли ми створимо і поставимо на бойове чергування протикорабельний ракетний комплекс на основі крилатої ракети "Нептун", всі проблеми не вирішаться. Але це радикально збільшить нашу обороноздатність і дозволить, наприклад, протидіяти можливій блокаді наших чорноморських портів", – підкреслив він.

 



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