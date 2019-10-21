Західний експерт: через ситуацію у Криму ми довго житимемо у складних відносинах з Росією
|10:01 04.11.2019
|Крым
Санкції Заходу проти Росії залишатимуться чинними, адже наразі немає причин для їхнього скасування.
Таку думку в інтерв’ю «Апострофу» висловив директор Європейської програми безпеки Міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) Ян Ентоні, передає УНІАН.
Експерт впевнений, що введені Заходом санкції проти Росії мали певний ефект.
«Я певен, вони залишаться – не бачу жодних причин, щоб їх знімати. Триватиме міжнародний тиск на Росію. Нормалізація відносин з нею неможлива, поки залишатиметься така ситуація в Криму, як зараз. Оскільки Росія не має жодного наміру лишати півострів, ми довго житимемо у складних відносинах з нею, включаючи санкції та співробітництво країн Заходу з огляду на можливу військову конфронтацію», – зазначив Ентоні.
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