На Херсонщині шукають винних у масовій загибелі риби у Дніпрі
|10:15 04.11.2019
|Украина
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв доручив розібратися у ситуації з масовою загибеллю риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту.
Про це повідомляється на сторінці Гусєва у Facebook, передає Укрінформ.
«З’явилась інформація про мор риби в Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що очільник області дав доручення заступнику Сергію Козиру спільно з департаментом екології ОДА невідкладно розібратись у ситуації - із залученням природоохоронних і правоохоронних органів.
Юрій Гусєв наголосив, що винних у масовій загибелі риби буде притягнуто до відповідальності, аби унеможливити такі ситуації у майбутньому.
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