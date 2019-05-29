Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Туреччина є важливим союзником альянсу, і її не варто звідти виключати.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на інтерв'ю Столтенберга Bild am Sonntag, передає НВ.

«У боротьбі проти ІД Туреччина внесла вирішальний внесок у фізичне знищення так званого халіфату. Більш того: жоден інший союзник не приймає стільки сирійських біженців, а саме 3,6 мільйона. І жоден інший союзник по НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина», — сказав Столтенберг у відповідь на заклик західних політиків виключити Туреччину з НАТО.

Також генсек НАТО зазначив, що на відміну від Євросоюзу, НАТО не має механізму, що дозволяє призупинити або виключити зі свого складу країну-учасницю.