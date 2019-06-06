У Криму від початку анексії зафіксовано 300 випадків тиску на журналістів

09:30 04.11.2019   Крым

Протягом п’яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів.

Про це передає РБК-Україна із посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Ці випадки включають фізичні напади, тортури, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, відмови в доступі до інформації та інші форми перешкоджання журналістській діяльності.

"Наразі близько 90 кримчан утримують у кримських і російських тюрмах з політично вмотивованих причин, серед них професійні і громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Рустем Шейхалієв та інші", - зазначили в представництві.

Такожу відомтсві закликали міжнародну спільноту звернутися до РФ щодо негайного звільнення політичних в’язнів та припинення згортання свободи слова в Криму.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб були затримані. У травні 2018 року в Бахчисараї і с. Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар.

А 12 вересня 2019 року затримані були етаповані з Сімферополя в Ростов-на-Дону.



Ще на цю тему:

09:45 01.11.2019
Ялтинському журналісту пред'явили нове обвинувачення через пост про Путіна
14:30 02.10.2019
Російський журналіст повідомив про знущання з боку військових в окупованому Криму - додано відео
21:10 18.09.2019
На нараді ОБСЄ розповіли про 300 фактів тиску на ЗМІ в окупованому Криму
09:00 18.09.2019
Кримські правозахисники розповіли в ОБСЄ, як Росія глушить українські радіосигнали
09:41 13.09.2019
У Джанкої, Красноперекопську та Армянську РФ повністю глушить українське радіо
07:57 09.09.2019
В анексованому Криму за день через шторм загинули шестеро людей
09:58 07.06.2019
Радиостанции РФ захватили украинские частоты в аннексированном Крыму
21:01 06.06.2019
Активістка Зудієва: Громадянська журналістика - єдине правдиве джерело інформації про Крим
15:41 25.04.2019
НСЖУ нагородила кримського журналіста Семену грамотою за вірність ідеалам професії
15:01 18.04.2019
У Києві проходить міжнародна конференція про деокупацію інформпростору окупованого Криму
18:28 01.04.2019
За 4 роки понад 200 іноземних журналістів попросили дозволу відвідати окупований Крим
18:21 15.02.2019
Мовлення на Крим: вежу в Чаплинці збільшили до 133 метрів
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
Всі новини країни
Греция Греция
20:50 01.11.2019
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
18:15 01.11.2019
В Грузии начинает работу новое следственное ведомство
10:45 01.11.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 04.11.2019
У Литві стартували масштабні навчання за участю 11 країн НАТО
10:45 04.11.2019
Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну - Пєсков
20:30 01.11.2019
Импортозамещение: Российским банкам и нефтяным компаниям запретят использовать иностранное ПО
20:20 01.11.2019
Переводы из России за рубеж сократились впервые за три года
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 04.11.2019
Туреччина вимагає від ФРН забрати 20 німецьких бойовиків-ісламістів
09:45 04.11.2019
Столтенберг виступив проти виключення Туреччини з НАТО
08:45 04.11.2019
Туреччина обіцяє повертати ЄС затриманих ісламістів з європейськими паспортами
17:45 01.11.2019
Контракт по поставку Турции компонентов С-400 выполнен досрочно
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 04.11.2019
"Крим може існувати в складі України тільки як кримськотатарська автономія" - Тополя
13:45 04.11.2019
Голова Фонду держмайна України: Моє завдання – створити супермаркет підприємств
13:15 04.11.2019
МЗС України направило Росії ноту з вимогою віддати захоплені в районі Керченської протоки кораблі ВМС ЗСУ - Пристайко
13:01 04.11.2019
Канадська опозиція підтримує євроатлантичну інтеграцію України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд