У Криму від початку анексії зафіксовано 300 випадків тиску на журналістів
|09:30 04.11.2019
|Крым
Протягом п’яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів.
Про це передає РБК-Україна із посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
Ці випадки включають фізичні напади, тортури, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, відмови в доступі до інформації та інші форми перешкоджання журналістській діяльності.
"Наразі близько 90 кримчан утримують у кримських і російських тюрмах з політично вмотивованих причин, серед них професійні і громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Рустем Шейхалієв та інші", - зазначили в представництві.
Такожу відомтсві закликали міжнародну спільноту звернутися до РФ щодо негайного звільнення політичних в’язнів та припинення згортання свободи слова в Криму.
Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб були затримані. У травні 2018 року в Бахчисараї і с. Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар.
А 12 вересня 2019 року затримані були етаповані з Сімферополя в Ростов-на-Дону.
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