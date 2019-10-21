Біля анексованого Криму українські військові завершили бойові навчання

08:15 04.11.2019   Крым

На полігоні «Ягорлик» у Херсонській області завершилися чергові навчання підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних cил Збройних cил України з бойовими стрільбами.

Як повідомляє повітряне командування «Схід», були виконані бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і по наземних цілях, що позначали засоби повітряного нападу противника, передає Радіо Свобода.

Разом із ними бойові запуски зенітних ракет здійснив бойовий розрахунок з Нікопольського зенітного ракетного полку.

Крім того, під час тактичних навчань офіцери застосовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда».

На завершальному етапі навчань усі підрозділи повернулися в пункти постійної дислокації і до несення бойового чергування.

У перший день стрільб на полігоні «Ягорлик» у Херсонській області ракетники провели понад 20 запусків ракет із комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, З-125-2Д1 по повітряних, наземних, надводних і електронних цілях.

Бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та іншого озброєння на полігоні «Ягорлик» у Херсонській області відбуваються з 2016 року. Єдиний полігон «Чауда», який використовувала України для цих цілей, залишився в анексованому Криму.

У лютому на полігоні «Ягорлик» на Херсонщині українські військові провели випробування зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони.

 



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