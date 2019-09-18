Сейнер «Норд» спробують ще раз продати

09:01 04.11.2019   Крым

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) змінило рішення щодо керченського сейнера «Норд».

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Український мілітарний портал.

У відповідь на запит агентства АРМА повідомила, що знову планує виставити судно на аукціон.

Перед цим після трьох попередніх аукціонів, які не відбулися, АРМА направила запити в морські навчальні заклади з пропозицією використовуватися сейнер у наукових цілях. Однак жодних відповідей агентство поки не отримало.

«З огляду на вимоги законодавства, актив (сейнер «Норд» – КР) був переданий іншому електронному майданчику для реалізації», – йдеться у відповіді агентства.

При цьому в АРМА припустили, що продаж судна може бути ускладнений через кримінальний арешт.

«Після купівлі цього майна новий власник має звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту. Тимчасові рамки цієї процедури важко спрогнозувати, вони залежать від готовності та позиції прокурора і слідчого судді», – йдеться у відповіді АРМА.

25 березня 2018 року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря керченське риболовецьке судно «Норд» під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу «Норду» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

Сейнер “Норд” відноситься до маломірних риболовецьких сейнерів-траулерів проекту 1330 які будувались в період з 1983 по 1997 роки на Азовській судоверфі в російському місті Азов. Судна оснащуються дизельними двигунами потужністю 225 к.с., також на них є холодильний трюм з об’ємом 52,3 кубічних метрів.

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 186,8 тонн
Довжина: 26,49 метрів
Ширина: 6,53 метрів
Осадка: 2,36 метрів
Автономність: до 10 діб



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