Нафтогаз направив у Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги

08:30 04.11.2019   Украина

НАК "Нафтогаз України" відправив у Стокгольмський арбітраж "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги".

Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор виконавчої групи НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає УНН.

"Відправили в Стокгольмський арбітраж "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги". Нагадаю, що це Газпром "напав" на Нафтогаз, і тому ми захищаємося - ще 18 квітня 2018 року Газпром звернувся до Стокгольського арбітражу з вимогою про початок арбітражу", - написав Вітренко.

Він нагадав, що 6 вересня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про консолідацію проваджень за зверненням Газпрому та за зверненням Нафтогазу у одне провадження. 21 вересня був сформований арбітражний трибунал, який розглядає цю справу. 25 лютого був затверджений процесуальний графік.

"У відповідності до цього графіку Газпром подав "Заяву про позовні вимоги" 14 липня 2019. Зараз настала наша черга подати "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги", - вказав Вітренко.

За його словами, кількість сторінок тільки основного тексту нашої Заяви перевищує 500 сторінок. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються показання свідків і купа інших додатків.

"Працювали активно над цими документами ми приблизно три місяці... Більш детально про наші позовні вимоги, а також про те, чому вимоги Газпрому є необгрунтованими, я напишу трохи пізніше", - зазначив Вітренко.

Вітренко повідомив, що у якості компенсації наших збитків за рішенням попереднього Стогкольмського арбітражу ми вже фактично отримали газ вартістю більше 2 млрд дол., який був поставлений Газпромом в Україну і кошти від реалізації якого були фактично сплачені в держбюджет у якості податків та дивідендів Нафтогазу.

"Газпром ще залишається нам винним 3 млрд дол. Ми розраховуємо, що ми стягнемо цей борг у 2020 році. А у 2021 ми розраховуємо на прийняття рішення за новим арбтіражем", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі заявили про можливість отримати серйозний аргумент на переговорах з Газпромом.



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