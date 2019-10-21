Російські правозахисники вимагають припинити переслідування кримських татар

08:01 04.11.2019   Крым

Члени Правозахисної Ради Санкт-Петербурга оприлюднили заяву, в якій вимагали припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на їх заяву, передає Укрінформ.

«Ми вимагаємо припинити переслідування кримських татар. За радянської влади кримськотатарський народ піддався депортації, яка розпочалася 18 травня 1944 року. За право повернутися на рідну землю кримські татари боролися десятиліттями. 8 листопада 1989 року депортація кримськотатарського народу була визнана незаконною Верховною Радою Української РСР. Вільними людьми, що володіють тими ж правами, що й інші, кримські татари відчули себе лише після розпаду СРСР», - йдеться у заяві.

Як зазначають правозахисники, з березня 2014 року в Криму «почалися і тривають по сьогоднішній день репресії щодо кримських татар, які проживають у Криму».

«Офіційно Росія визнає колишні репресії й декларує турботу про процес реабілітації. Фактично ж кримських татар знову видавлюють із півострова. Багато з них були змушені виїхати і зараз живуть (на материковій - КР) в Україні, в Туреччині, країнах Європи. Але тим, хто залишився, представники органів влади, співробітники МВС і ФСБ постійно демонструють небажаність їхнього проживання у Криму. В їхніх будинках проходять обшуки, їх затримують і доставляють у відділення поліції, їх садять у СІЗО і піддають тортурам, суди засуджують їх до жахливих - «сталінських» - строків», - заявляють правозахисники.

«Кримських татар переслідують за етнічною ознакою (фактично негласно кримські татари вважаються «неблагонадійною нацією»). Їх переслідують за віросповідання: багато кримських татар належать до одного з напрямків в ісламі - «Хізб ут-Тахрір» (у Росії визнаною терористичною, забороненою організацією, але дозволеною в Україні та у багатьох інших країнах). Правозахисна Рада Санкт-Петербурга категорично заперечує проти формування з кримськотатарського народу образу ворога. Ми проти звинувачень народу в екстремізмі й тероризмі», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше, 10 червня 2019 року після обшуків в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах було затримано вісім осіб. У той же день суд почав їх заарештовувати за статтею про організації або участь у діяльності терористичної організації і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з проведенням російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.



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