Генерал Годжес прокоментував заяву Клімкіна про "напад РФ на Південь"

08:30 02.11.2019   Украина

США не залишать Україну сам на сам із нападником у випадку можливої зовнішньої агресії.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу в кулуарах Львівського безпекового форуму заявив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес, коментуючи слова Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.

“США чітко заявили про свою відданість Україні. В Україні є американські та канадські солдати. Генсек НАТО щойно приїздив та говорив про відданість НАТО суверенітету й територіальній цілісності України. Думаю, Україна не буде покинута напризволяще. Усі мої знайомі з американського війська віддані суверенітету й територіальній цілісності України”, - сказав Годжес.

Він додав, що дуже поважає Клімкіна та “має впевненість у його судженнях”. “Росія точно шукає можливості скористатися з вразливостей, продовжити тиск на уряд та народ України. Я не маю у цьому жодного сумніву”, - наголосив генерал-лейтенант.

Як повідомлялося раніше, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня в ефірі радіо НВ заявив, що "абсолютно впевнений" у військовому ударі Росії по півдню України.

 



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