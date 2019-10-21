Окупанти проводять "соцопитування" про лояльність до них кримських татар

08:21 02.11.2019   Крым

У Криму серед кримських татар проводять «соціологічне опитування», під час якого під аудіозапис просять відповісти, чи спілкується респондент з членами Меджлісу, які проживають в Україні, і чи читає він «альтернативні» ЗМІ.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу сказав керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«У Криму почали проводити так зване «соціологічне опитування». У будинки кримських татар приходять так звані соціологи (частіше залучають кримських татар), які звертаються з проханням відповісти на запитання під аудіозапис», - розповів Барієв.

За його словами, під час опитування ставлять такі питання: «Чи подобається Вам у Криму?», «Громадянином якої країни ви себе вважаєте?», «Кого з членів Меджлісу, які проживають в Україні, Ви знаєте? Чи спілкуєтеся з кимось із них?», «Читаєте/дивитеся Крим. Реалії?» тощо.

«Опитування» проводиться анонімно, але в кінці розмови просять назвати номер телефону.

За даними Барієва, у пристрій для аудіозапису вмонтовані чіпи, за допомогою яких замовники визначають місце проведення «опитування», і таким чином отримують підтвердження, що воно дійсно проходило в будинку кримських татар.

Член Меджлісу звернувся до співвітчизників із закликом не брати участі в подібних «опитуваннях» ні в якій якості.

«Закликаю людей відмовлятися бути інтерв'юєрами і опитуваними, оскільки отримана інформація може бути використана як проти одних, так і проти інших», - заявив Барієв.

За його словами, окупаційна «влада», проводячи подібні «соцопитування», може переслідувати дві мети.

«Перша - виявлення людей, які є прихильниками України і Меджлісу кримськотатарського народу або просто лояльних до України і Меджлісу. Друга мета - враховуючи, що окупований Крим контролюється російською владою, люди, побоюючись за свою безпеку, під запис говоритимуть, що вони громадяни Росії. І що не підтримують Меджліс. Цей матеріал окупанти зможуть використовувати на різних міжнародних майданчиках, у тому числі в Міжнародному суді ООН», - вважає Барієв.

Як повідомлялося раніше, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Російської Федерації залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, яке раніше прийняв Верховний Суд Криму. В результаті Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер.

Ситуація триває попри рішення Міжнародного суду ООН. У 2017 році суд дійшов висновку, що Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.



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