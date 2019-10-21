НАТО на українському досвіді вчиться протистояти кібервійні - помічник генсека Альянсу

21:30 01.11.2019   Украина

Країни НАТО підтримують Україну в боротьбі з ворожою дезінформацією та навчають українських медіаспеціалістів протистояти інформаційним атакам.

Про це на львівському Безпековому форумі сказав помічник генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії, посол Таджан Ілдем, повідомляє Укрінформ.

"Останні роки підрозділ публічної інформації НАТО працює по 24 години на добу, борючись із дезінформацією. Ми мусимо мати проактивний наратив, у наших силах протистояти дезінформації. Ми маємо успіх в Україні. Є спільна платформа НАТО та України, яка вчить українські медіа протистояти дезінформації. 2015 року генеральний секретар НАТО та секретар РНБО підписали документ, який регулює нашу співпрацю", - зазначив Ілдем.

За його словами, протидія гібридним методам ведення війни, підвищення спроможності давати опір - важливі для кожного члена Альянсу.

"НАТО ніколи не прийме анексії Криму, ніколи не визнає агресії як способу нав'язати новий порядок речей. Західні країни підтримали Україну і самі стали мішенями. 2019 року вони зазнали цілої низки кібератак. Тож у НАТО збільшили зусилля розвідки і вчаться з українського досвіду протидіяти загрозам кібервійни", - наголосив посол.

Нагадаєм, 30 жовтня - 1 листопада у Львові проходить ІІІ Безпековий форум. В його 8 панельних дискусіях беруть участь понад 200 експертів та посадовців з більш ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.



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