Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии нарушили управление войсками и наведение высокоточного ракетного удара условного противника в ходе тактико-специального учения.

Помимо этого, путем подавления его радиосетей и навигации была нарушена система связи передовых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 км, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С применением машин постановки помех «Лава» на базе специальных автомобилей УАЗ «Патриот» была нарушена сотовая связь «противника».

Эффективность созданной зоны радиопомех была подтверждена подразделениями связи военной базы, имитирующими условного противника.

Всего в учении на специальном полигоне приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 15 единиц специальной военной техники РЭБ, в том числе современные станции радиопомех «Житель» и «Синица» на базе автомобилей КамАЗ.