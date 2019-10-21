ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
|21:20 01.11.2019
|Абхазия
Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии нарушили управление войсками и наведение высокоточного ракетного удара условного противника в ходе тактико-специального учения.
Помимо этого, путем подавления его радиосетей и навигации была нарушена система связи передовых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 км, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
С применением машин постановки помех «Лава» на базе специальных автомобилей УАЗ «Патриот» была нарушена сотовая связь «противника».
Эффективность созданной зоны радиопомех была подтверждена подразделениями связи военной базы, имитирующими условного противника.
Всего в учении на специальном полигоне приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 15 единиц специальной военной техники РЭБ, в том числе современные станции радиопомех «Житель» и «Синица» на базе автомобилей КамАЗ.
Ще на цю тему:
Сводные подразделения России и Египта "уничтожили" вертолеты условного противника на учениях под Каиром
ЮВО: Российско-египетские зенитные расчеты учились заряжать комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э»
ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
ЮВО: В 2019 учебном году интенсивность боевой подготовки танкистов выросла на треть по сравнению с прошлым годом
Росія провела чергові ракетні випробування / Відео
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
Расчеты ЗРК «Бук-М2Э» России и Египта провели совместные тренировки на учении войск ПВО
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка