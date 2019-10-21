Подводная лодка «Колпино» и тральщик «Железняков» ЧФ отработали преодоление минного поля
|21:10 01.11.2019
|Крым
На Черноморском флоте страны-агрессора с экипажами подводной лодки Колпино» и морского тральщика (МТЩ) «Железняков» проведено учение по проводке за тралами.
В ходе учения отработаны совместные действия по преодолению условного района минных постановок противника, пишет пресс-служба Минобороны России.
По легенде учения подводная лодка осуществила всплытие из подводного положения в заданном квадрате в непосредственной близости от разведанного ранее условного минного заграждения противника. Для обеспечения её прохода через «минное поле» в район прибыл МТЩ «Железняков», экипаж которого, применив тральное оборудование, обеспечил проход ПЛ в надводном положении через опасный район.
В учении был задействован экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС морской авиации ЧФ, который сопровождал ПЛ при проходе минного заграждения.
После преодоления района минной опасности подлодка «Колпино» выполнила погружение и продолжила выполнение задач по предназначению в подводном положении.
Учение прошло в полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Ранее сообщалось, что новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» впервые провел учебную постановку мин в одном из полигонов боевой подготовки в Чёрном море.
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