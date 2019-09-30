На участке трассы «Таврида» в Белогорском районе произошло серьезное ДТП: при столкновении трех машин пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ в оккупированном Крыму, пишет flot2017.

Установлено, что водитель легкового автомобиля Ford Focus двигался от Симферополя в сторону Белогорска, не справился с управлением и вылетел на «встречку» и столкнулся с Fuso Canter. От удара Fuso Canter перевернулся и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом Wielton.

Водитель и три пассажира Ford Focus с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.