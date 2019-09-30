В оккупированном Крыму на трассе «Таврида» в ДТП пострадали 4 человека
|21:00 01.11.2019
|Крым
На участке трассы «Таврида» в Белогорском районе произошло серьезное ДТП: при столкновении трех машин пострадали четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ в оккупированном Крыму, пишет flot2017.
Установлено, что водитель легкового автомобиля Ford Focus двигался от Симферополя в сторону Белогорска, не справился с управлением и вылетел на «встречку» и столкнулся с Fuso Canter. От удара Fuso Canter перевернулся и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом Wielton.
Водитель и три пассажира Ford Focus с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.
Ще на цю тему:
19:15 31.10.2019
Оккупанты открестились от расписания поездов по Керченском мосту
Оккупанты открестились от расписания поездов по Керченском мосту
17:00 22.10.2019
Оккупанты хотят построить железнодорожную станцию у терминала аэропорта Симферополя
Оккупанты хотят построить железнодорожную станцию у терминала аэропорта Симферополя
20:00 10.10.2019
В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников
В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников
16:00 08.10.2019
Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного
Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного
12:30 08.10.2019
«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия
«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия
19:30 07.10.2019
"Трасса смерти": Под Белогорском в Крыму в ДТП погиб водитель КамАЗа
"Трасса смерти": Под Белогорском в Крыму в ДТП погиб водитель КамАЗа
20:50 02.10.2019
На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой
На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой
19:00 30.09.2019
Подрядчик ремонта дорог в Симферопольском районе переделает 85% уже выполненных работ
Подрядчик ремонта дорог в Симферопольском районе переделает 85% уже выполненных работ