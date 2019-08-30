В Греции сожгли офис "друзей Путина"
|20:50 01.11.2019
|Греция
Неизвестные подожгли офис неонацистской партии «Золотой рассвет» в столице Греции Афинах рано утром в пятницу, 1 ноября.
Кроме того, нападавшие при попытке бегства ранили сотрудников правоохранительных органов, сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на греческую полицию.
«Примерно в 2:30 утра неизвестные люди подъехали к зданию на улице Дилижаннис, 50 в Афинах на двух автомобилях и поднялись по лестнице на второй этаж, где находился офис партии «Золотой рассвет», разбили окно и бросили четыре канистры с бензином, что вызвало пожар », — сказали в полиции.
После случившегося, полицейские пытались остановить убегающих и во время преследования одна из машин врезалась в полицейский автомобиль, в результате чего сотрудники правоохранительных органов получили легкие ранения.
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