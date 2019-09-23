Прокуратура Автономної Республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження через незаконне затримання та позбавлення волі українця на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомила у Facebook прессекретарка прокуратури Катерина Діденко, пише ZN,UA.

За її словами, провадження відкрито за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

У прокуратурі АРК зазначили, що окупанти арештували на два місяці жителя Закарпатської області, який намагався перетнути адмінмежу Херсонщини з Кримом. Громадянину України начебто заборонили в'їзд до Росії до 2020 року, однак країна–агресор не може забороняти українцям вільно пересуватися територією України.

Як повідомлялося, при в'їзді в окупований Росією Крим російські силовики знову затримали громадянина України. Окупанти стверджують, що затриманий "намагався потрапити в Крим під іншим прізвищем", з "новим паспортом".

Раніше, 30 жовтня, співробітники ФСБ також заявили про затримання двох севастопольців на адміністративній межі. До цього повідомлялося про затримання при в'їзді на півострів українця "із боєприпасами".

У Державній прикордонній службі України відзначали, що ідентифікувати затриманих на адмінмежі із Кримом українців неможливо, оскільки Росія не відкриває їхні персональні дані.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення в Криму і констатує, що ніяких поліпшень на окупованому півострові не сталося.