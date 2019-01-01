Импортозамещение: Российским банкам и нефтяным компаниям запретят использовать иностранное ПО

20:30 01.11.2019   Россия

Минэкономразвития России предлагает внести поправки в законодательство, обязывающие заменить иностранное программное обеспечение на отечественное на всех объектах критической инфраструктуры.

Как сообщает РБК, соответствующее письмо замглавы МЭР Азер Талыбов направил в Военно-промышленную комиссию России, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязь.

Поручение подготовить нормативную базу дал вице-преьмре Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.

Под действие законопроекта попадут сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, а также энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы - они относятся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Их конечными бенефициарами должны быть граждане России без двойного гражданства. Аналогичные требования будут касаться и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих с объектами КИИ. «Такой подход позволит снизить уровень доступа со стороны иностранных государств и иностранных граждан при обслуживании и развитии объектов критической информационной инфраструктуры», - считает замглавы МЭР.

Переход на отечественный софт, по мнению чиновников, должен защитить российскую экономику и инфраструктуру от кибератак: за 2018 год было 17 тысяч таких случаев, из которых 7 тысяч были связаны с попыткой установить вирусное ПО.

За этими атаками могут стоять США, говорил ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов: «Аналитические отчеты известных зарубежных компаний показывают, что основным источником распространения вредоносного программного обеспечения являются интернет-ресурсы на территории США».

В России работает около 1 млн объектов критической информационной инфраструктуры, при этом каждый объект состоит из десятков или сотен компьютеров или иных типов устройств, говорит консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. Он отмечает, что российские производители не имеют мощностей для замены иностранного ПО и оборудования на таком количестве объектов.

«Пару лет назад во время подготовки подзаконных актов к закону «О безопасности КИИ» власти уже предлагали включить в них норму об использовании на подобных объектах только того софта, который включен в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи. Владельцы КИИ высказались категорически против. Одна из причин - ничем не обоснованные затраты. Например, один из банков, входящий в топ-5 в России, оценивал переход на отечественное ПО в 400 млрд руб. Но еще важнее отсутствие российского ПО и оборудования, которое должно прийти на смену иностранному», - рассказывает Лукацкий.



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