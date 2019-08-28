Переводы из России за рубеж сократились впервые за три года

20:20 01.11.2019   Россия

Объем зарубежных переводов из России снизился впервые за три года. 

Об этом свидетельствуют данные Центробанка, сообщил Крыминформ со ссылкой на российские СМИ.

«Объем перечисленных за границу средств через системы денежных переводов – «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие – в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизился на 11,8% и составил 1,6 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 2016 года. Тогда в январе-марте объем переводов равнялся 1,2 млрд долларов», – пишет издание.

По мнению экспертов, в основном на рынок негативно повлияло усиление Центробанком контроля за перечислениями. Также на общих показателях отразилось сокращение переводов на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.

Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан.

Эксперты считают, что причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Аналитики прогнозируют и дальнейшее снижение объема из-за уменьшения притока мигрантов.

Помимо этого сообщается, что банк России обеспокоен слабым ростом экономики — прогноз на текущий год составляет максимум 1,3%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 



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